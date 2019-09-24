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24 сентября 201922:10

На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

Второй уик-энд фестиваля спектаклей для детей "Гаврош", который в 2019 году пригласил в Москву театры из Голландии, обещает быть ярким и зажигательным. Спектакли, которые пройдут на театральных подмостках столицы, в основном, на самую любимую детьми тему - праздники и вечеринки.

28 и 29 сентября на сцене театра "Мост" состоится европейская премьера кукольного спектакля "Голый черепах" (3+) театра из Вриланда De Witte Pomp.

Именно так: черепах — это он! И у него нет панциря. Он лепит вазы и горшки, обменивает их на еду на пороге своего дома, но никогда никуда не выходит. Даже на празднование дня рождения слона, который, обидевшись, сам наведывается к черепаху за разъяснениями. Как отметит свой праздник слон, и будет ли на нем скромный черепах, зрители фестиваля увидят первыми во всем мире — на "Гавроше" состоится премьера спектакля. А кукловод и актриса Мейке ван ден Аккер помимо этого проведет в рамках фестиваля мастер-класс "Импровизация без страха", где покажет любопытным театралам, как работать в жанре предметного театра.

Театр "Модерн" в эти же дни принимает в гостях компанию Maas из Роттердама. На этот раз (а театр уже приезжал на "Гаврош" в 2013 году с двумя спектаклями и полюбился зрителям) он устроит на сцене вечеринку. Музыкально-танцевальный спектакль "Привет, семейка!" (8+) — это карикатурный парад множества смешных и неожиданных персонажей. Среди них множество знакомых нам сказочных героев. Они заглядывают на кухню к девочке и ее бабушке прямо с праздника, который проходит в соседней комнате у родителей.

Под занавес фестиваля "Гаврош" театр из Амстердама De Toneelmakerij устроит на малой сцене "Театриума" джаз-party для первоклашек. 28 и 29 сентября увлекательная история "Диззи Джаз" (6+) развеет все страхи и переживания первоклашек, ожидающих первые учебные дни. Главному герою Диззи и его одноклассникам не придется скучать, как и зрителям в зале — их ждет веселая игра в обрамлении наполненной энергией, ритмом и свободой музыки.

До 29 сентября каждый день в шатре перед зданием "Театриума" актер Дан Матхот из Лейдена играет моноспектакль "Глубоко-глубоко" (6+). Это 10-минутное шоу с первых дней фестивальной программы изумляет публику. Это — спектакль-отражение на стыке театра и цирка. Да-да, его смотрят через зеркало, лежащее прямо на асфальте. И в глубине отражения — мир, где нарушаются законы физики и происходят чудеса.

Всего в программе "Гавроша" в текущем сезоне 13 спектаклей от 13 театров, которые идут на 8 площадках 5 театров.

Фестиваль организован популярным московским театром "Театриум Терезы Дуровой" при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, посольства Королевства Нидерландов, Фонда исполнительских искусств Нидерландов, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ.

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