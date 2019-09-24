КХЛ. "Торпедо" в овертайме переиграло минское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское "Торпедо" на домашнем льду обыграло минское "Динамо" – 4:3 ОТ). Подопечные Дэвида Немировски одержали четвертую победу в последних пяти играх.

У победителей встречи голами отметились Даниил Ильин (15-я минута), Михаил Варнаков (28), Джордан Шредер (31) и Антон Шенфельд (62), а у гостей отличились Теэму Пулккинен (15), Евгений Ковыршин (47) и Франсис Паре (49).

"Торпедо" с 14 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Динамо" в ней же расположилось на седьмой строчке, имея в активе девять очков. В следующем матче "регулярки" КХЛ нижегородцы 27 сентября примут ЦСКА, а минчане днем ранее сыграют с "Северсталью".