Трамп: расшифровку беседы с Зеленским опубликуют завтра

Американский президент Дональд Трамп дал разрешение на публикацию полной, рассекреченной и неотредактированной стенограммы его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Она будет опубликована завтра, сообщил Трамп в "Твиттере".

В беседе с Зеленским, по словам Трампа, не оказывалось "никакого давления" на президента Украины, не было никаких условий об "услуге за услугу".

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!