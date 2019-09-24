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Ситуация на Украине 56 минут назад

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24 сентября 201922:28

Трамп: расшифровку беседы с Зеленским опубликуют завтра

EPA

Американский президент Дональд Трамп дал разрешение на публикацию полной, рассекреченной и неотредактированной стенограммы его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Она будет опубликована завтра, сообщил Трамп в "Твиттере".

"Вы увидите, что это был очень дружественный и полностью соответствующий случаю звонок", — пообещал Трамп.

В беседе с Зеленским, по словам Трампа, не оказывалось "никакого давления" на президента Украины, не было никаких условий об "услуге за услугу".

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в телефонном разговоре с Зеленским в июле этого года Трамп "не менее восьми раз" пытался давить на своего собеседника с целью побудить Киев открыть расследование в отношении якобы замешанного в коррупции на Украине Хантера Байдена — сына экс-вице-президента.

Трамп и его адвокат, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, требуют от Киева разобраться с делом украинской газовой компании Burisma Group, членом правления которой был Байден-младший. Джулиани за год пять раз встречался с помощником украинского лидера Андреем Ермаком, требуя дать ход расследованию по этому делу.

От Киева требуют выяснить, имел ли место в 2016 году сговор тогдашних властей Украины с Демократической партией США с целью опорочить сотрудников предвыборного штаба Трампа. Джо Байден — предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии и самый сильный соперник Трампа на предстоящих выборах 2020 года.

По словам Трампа, "фейковые СМИ" и их партнер — Демократическая партия — хотят, насколько возможно, дистанцироваться от требования Джо Байдена о том, чтобы украинское правительство уволило прокурора, расследовавшего дело против Байдена-младшего. В связи с этим, говорит Трамп, и была сфабрикована история о нем и его "совершенно рутинном телефонном разговоре" с новым президентом Украины.

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