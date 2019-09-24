МЧС ликвидирует 578 своих учреждений

В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России. В частности, это коснется пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Госинспекции по маломерным судам и центров материально-технического обеспечения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Изменения связаны с переходом министерства с 2020 года на новую организационно-штатную структуру, которая должна оптимизировать систему управления и убрать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений.

"Всем сотрудникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", — заверили в МЧС.