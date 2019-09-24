Хоккеисты "Витязя" одержали восьмую победу кряду, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подмосковный "Витязь" на домашнем льду в Подольске обыграл екатеринбургский "Автомобилист" с минимальным счетом – 1:0 ОТ.

Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. Победу хозяевам льда принес Артем Швец-Роговой, забросивший шайбу на третьей минуте овертайма, ему ассистировали Вилле Лаюнен и Александр Семин.

"Витязь" одержал восьмую победу кряду и с 18 очками лидирует в Западной конференции, а "Автомобилист" занимает первое место на Востоке, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Михаила Кравеца 28 сентября примут магнитогорский "Металлург", а команда из Екатеринбурга двумя днями ранее на выезде сыграет с московским "Спартаком".