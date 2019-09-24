"Монако" – "Ницца". Головин с передачи Фабрегаса забил первый гол в сезоне

В матче седьмого тура французской лиги 1 "Монако" на поле домашнего стадиона "Луи II" принимает "Ниццу". Счет в игре на 29-й минуте открыл российский полузащитник Александр Головин, которому ассистировал испанец Сеск Фабрегас.

Для 23-летнего россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Теперь на его счету 41 игра за "Монако", в которых он забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи.

29' GO LO VIIIIIN pour le BUT 🔴⚪️ !!!!!!



1⃣-0⃣ #ASMOGCN — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 24, 2019

Напомним, что Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, куда он перебрался из московского ЦСКА. В первом сезоне Александр провел за монегасков 30 игр, в которых отличился тремя голами.