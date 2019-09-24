Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о реорганизации "Почты России"

В одном из распоряжений премьер-министра РФ утверждается устав акционерного общества, в другом — акт передачи имущества ФГУП акционерному обществу. Речь идет о 52 тысячах объектов недвижимости и более 45 тысяч земельных участков.

Права на имущество необходимо оформить до 1 октября, напоминает телеканал "Россия 24". Сам закон о реорганизации был подписан в конце июня. Согласно документу, 100 процентов акций будут находиться в собственности государства.

"Не позднее 1 октября следующего года должна произойти госрегистрация нового акционерного общества. Я подписал два распоряжения правительства на эту тему. Одно касается передаточного акта по имуществу, и утверждается устав "Почты России. Речь идет о 52 тысячах объектов недвижимости и почти 46 тысячах земельных участков, в общем-то, серьезное имущество, Среди них и крупнейшие инфраструктурно-логистические центры, и с другой стороны, совершенно небольшие, но, тем не менее, от этого не менее важные предприятия почтовой связи", — заявил Дмитрий Медведев.