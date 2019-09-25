Стали известны имена российских участников "Детского Евровидения-2019"

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019", который пройдет 24 ноября в Гливице (Польша), Россию представит дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак с песней "Время для нас".

По результатам интернет-голосования, а также оценок профессиональных детского и взрослого жюри, победители отбора получили 941 балл, передает ТАСС.

Отборочный концерт, в котором приняли участие 11 юных музыкантов в возрасте от 9 до 14 лет, прошедших предварительные отборы, состоялся в московском "Вегас Сити Холле". По условиям конкурса, исполнители должны были представить композицию в жанре поп-музыки на государственном языке страны. При этом нельзя использовать песню, попадавшую в ротацию до 1 мая 2019 года.

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года, в нем принимают участие исполнители в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.