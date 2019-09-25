КХЛ. "Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Спартаком"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" на льду "ЦСКА-Арены" в Москве одержал волевую победу над "Спартаком" со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Никита Сошников (38-я минута), Линус Умарк (44), Филип Ларсен (49) и Владимир Жарков (59, пустые ворота), а у "красно-белых" шайбы забросили Робин Ганзл (24) и Евгений Кулик (25).

"Салават Юлаев" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 13 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Спартак" расположился на восьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков. Москвичи потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимцы 26 сентября на выезде сыграют с петербургским СКА, а подопечные Олега Знарка в тот же день примут екатеринбургский "Автомобилист".