Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии "России 1"

В ходе программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" ведущий Дмитрий Куликов изгнал студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна по его же просьбе.

Одной из тем обсуждения было задержание на украинско-польской границе экс-супруги главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, которая, как сообщают СМИ, пыталась вывезти из страны 650 тысяч евро.

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине. В качестве контрпримера Вячеслав Ковтун привел дело подозреваемого в мошенничестве полковника ФСБ России Кирилла Черкалина: срываясь на крик, он начал громко перечислять изъятое у фигуранта имущество. Ведущий прервал эксперта, на что Вячеслав Ковтун предложил предъявить ему красную карточку, утверждая, что ему не дают говорить. Дмитрий Куликов просьбу гостя выполнил, после чего Вячеслав Ковтун покинул студию, как не раз бывало и ранее.