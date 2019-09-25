Октябрь может порадовать москвичей 20-градусным теплом

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в октябре в столицу может вернуться 20-градусное тепло.

По словам эксперта, в октябре погода вернется к своей климатической норме, не исключено, что будут и периоды, когда температурный режим будет чуть выше этой нормы.

Татьяна Позднякова уточнила, что в октябре теплой может считаться погода со среднесуточной температурой порядка 10-12 градусов при норме в 8 градусов выше нуля, передает РИА Новости.