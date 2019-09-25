Гол Гризманна помог "Барселоне" обыграть "Вильярреал"

В матче шестого тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла команду "Вильярреал". Встреча проходила на поле стадиона "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

У победителей встречи голами отметились Антуан Гризманн (6-я минута) и Артур Рамос (15), а у гостей единственный мяч забил Санти Касорла (44).

"Барселона" с десятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Вильярреал" расположился на восьмой строчке, имея в активе восемь очков. В следующем туре подопечные Эрнесто Вальверде 28 сентября на выезде сыграют с "Хетафе", а "желтая субмарина" днем ранее примет "Бетис".