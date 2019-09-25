Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Выступая со специальным обращением, она заявила, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках импичмента. Нэнси Пелоси подчеркнула, что действия Дональда Трампа показывают, что он предал должность президента, национальную безопасность и нарушил целостность выборов.

Спикер Палаты представителей считает основанием для импичмента разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава американской администрации, якобы, требовал начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена, в чем демократы усматривают нарушение целостности выборов, передает РИА Новости.

В соответствии с Конституцией США, процедура импичмента предполагает расследование Палатой представителей, результаты которого должны быть затем рассмотрены Сенатом – верхней палатой Конгресса США.

В настоящее время у демократов большинство в Палате представителей, у республиканцев — в Сенате.

Как сообщалось, ситуация вокруг Дональда Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с появившимися в СМИ публикациями о разговоре, который президенты США и Украины провели в июле 2019 года. Утверждалось, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским американский лидер пытался заставить украинские власти начать расследование в отношении Байдена-младшего. Сам Трамп это отрицает, утверждая, что эта история сфабрикована для того, чтобы выгородить Джо Байдена, баллотирующегося на пост президента США, сын которого, якобы, замешан в коррупции на Украине.

Хантер Байден входил в состав совета директоров одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине Burisma Group. В бытность вице-президентом США его отец Джо Байден в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Украины расследовал деятельность компании Burisma.