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25 сентября 201901:25

Кубок лиги. "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм" проиграл "Колчестеру"

twitter.com/arsenal

В матче третьего раунда Кубка английской лиги лондонский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" разгромил "Ноттингем Форест". Подопечные Унаи Эмери отправили в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.

У победителей встречи дубль оформили Габриэл Мартинелли (31-я, 92-я минуты), а также по разу отличились Роб Холдинг (71), Джозеф Уиллок (77) и Рейсс Нелсон (84). Защитник хозяев поля Калум Чемберс записал на свой счет три результативные передачи.

В параллельной игре турнира "Тоттенхэм" проиграл команде "Колчестер Юнайтед" (0:0, 3:4 – по пенальти), "Сток Сити" уступил "Кроули Таун" (1:2). "Лестер" разгромил "Лутон Таун" (4:0), "Саутгемптон" – "Портсмут" (4:0), а "Манчестер Сити" – "Престон" (3:0).

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