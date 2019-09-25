Баскетболисты ЦСКА поспорят с "Олимпиакосом" за Кубок Гомельского

Баскетболисты московского ЦСКА в полуфинале Кубка имени легендарного тренера Александра Гомельского обыграли греческий "Промитеас" со счетом 77:57 (29:17, 12:11, 20:14, 16:15).

В параллельной игре 1/2 финала турнира казанский УНИКС проиграл греческому "Олимпиакосу" – 66:70 (17:12, 19:25, 12:19, 18:14).

Таким образом, в финале Кубка Гомельского сыграют ЦСКА и "Олимпиакос", встреча состоится в среду, 25 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. А несколькими часами ранее УНИКС и "Промитеас" встретятся в рамках матча за третье место.

Напомним, Кубок Гомельского проводится в 12-й раз, впервые турнир состоялся в 2008 году. Армейцы – восьмикратные обладатели Кубка Гомельского и действующие победители турнира.