Головин о победе "Монако": важная игра для нас со всех точек зрения

В матче седьмого тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Ниццу" со счетом 3:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин, оформивший дубль, поделился впечатлениями от первой победы своей команды в сезоне.

"Это была очень важная игра для нас со всех точек зрения, – приводит слова Головина "Чемпионат.com". – Во-первых, "Монако" и "Ницца" принципиальные соперники, это дерби. Во-вторых, перед матчем они были в числе лидеров, а мы, наоборот, внизу турнирной таблицы. В-третьих, у нас еще не было побед в этом чемпионате, очень хотелось выиграть"

Помимо этого, 23-летний россиянин сообщил, что эта победа может стать переломным моментом в сезоне для "Монако", который в первых шести играх лиги 1 трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Напомним, "Монако" с шестью очками поднялся на 17-е место в турнирной таблице, а "Ницца" расположилась на четвертой строчке, имея в активе 12 очков. В следующем туре чемпионата Франции монегаски в субботу, 28 сентября, примут "Брест", а подопечные Патрика Виейра в тот же день дома сыграют с "Лиллем".