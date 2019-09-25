СМИ приоткрыли завесу тайны послания Владимира Путина лидерам стран НАТО

По данным издания "Коммерсант", на минувшей неделе президент России Владимир Путин направил в столицы стран, в том числе, входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщил источник в одной из стран Европы, НАТО не рассматривает предложение Москвы, поскольку считает, что Россия уже разместила такие ракеты на своей территории. В то же время, по некоторым данным, из разосланного Москвой письма следует, что Россия готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер.

О том, что российский лидер направил послание по тематике ракет средней и меньшей дальности, сообщил на условиях анонимности дипломат из страны-члена НАТО. По его данным, такие же послания получили все страны Альянса. Есть данные, что аналогичные послания были направлены ряду лидеров государств, не входящих в НАТО, например, Китая. Главной темой документа стала ситуация вокруг прекратившего свое действия советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщалось, 2 февраля текущего года США вышли из Договора, объяснив это тем, что на протяжении нескольких лет Москва нарушала обязательство не производить и не испытывать крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года.