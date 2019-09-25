Дубль Панарина и шайба Кравцова помогли "Рейнджерс" обыграть "Айлендерс"

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду "Мэдисон-Сквер-Гарден" обыграл команду "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

У победителей встречи дубль оформил российский нападающий Артемий Панарин (23-я и 60-я минуты) и единожды отличился его соотечественник Виталий Кравцов (31), а у гостей голом отметился Джордан Эберле (53).

Еще один россиянин Павел Бучневич записал на свой счет результативную передачу, а голкипер Александр Георгиев, отыгравший чуть более 30 минут, отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс", прервавший серию из трех поражений, в следующем матче предсезонки НХЛ 27 сентября сыграет с "Филадельфией", а 29 сентября вновь встретится с "Айлендерс".