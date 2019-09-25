Источники: дальность полета ракеты "Оникс" увеличена почти втрое

Источники в российском оборонно-промышленном комплексе сообщили, что в России разработана новая крылатая ракета морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 километров и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.

Новая ракета, летные испытания которой должны начаться в ближайшие месяцы, создана на базе стоящей на вооружении крылатой ракеты "Оникс". Ее усовершенствованная система управления позволит поражать как морские, так и наземные цели с большей точностью. Также повышена защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

Ракета "Оникс-М" способна нести обычную, так и ядерную боевые части, ее максимальная скорость и массо-габаритные характеристики остались такими же, как и у базовой версии — "Оникс".

Как сообщалось, ранее в НПО машиностроения сообщали о планах улучшения характеристик "Оникса", не уточняя, о каких конкретно параметрах идет речь. По данным производителя, предельная дальность стрельбы ракетой "Оникс" в экспортном варианте составляет 300 километров, ее максимальная скорость составляет 2,5 скоростей звука.

Разработка противокорабельного комплекса П-800 с ракетой "Оникс" началась в СССР в 1982 году, он был принят на вооружение в 2002 году. Комплексом П-800 вооружаются надводные корабли и подводные лодки. Так, именно ракеты "Оникс" несет на борту головная многоцелевая субмарина проекта 885 "Северодвинск".