Сергей Лавров назвал позором действия США в отношении наших дипломатов

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "позором" действия Соединенных Штатов в отношении российской делегации. Ранее США отказали в выдаче американских виз части российских представителей для участия в 74-ой Генеральной ассамблеи ООН, напоминает телеканал "Россия 24".

В частности без разрешения на въезд остался глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В посольстве США данную ситуацию назвали "частным случаем".

"Просто позор для этой державы, которая из себя пытается изобразить истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий", — заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.