Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию

Сергей Лавров со своим коллегой из Саудовской Аравии обсудили подготовку визита Владимира Путина в королевство. Приезд российского президента в Эр-Рияд намечен на октябрь. Кроме того, во время встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили положение в зоне Персидского Залива, а также ситуации в Йемене и Сирии, сообщает телеканал "Россия 24".