Корабль "Союз МС-15" с новым экипажем отправится с Байконура на МКС

Как сообщили в Роскосмосе, старт ракеты-носителя намечен на 16:57 по московскому времени с первой стартовой площадки. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 22:45, отмечает телеканал "Россия 24".

К МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов представитель этой страны Хазаа аль-Мансури.