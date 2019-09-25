Минсельхоз классифицирует всех домашних животных в стране

Ведомство подготовило законопроект о ветеринарной безопасности и учете, включая кошек и собак. Сегодня его обсудят депутаты Госдумы на Парламентском часе. Этот проект должен помешать владельцам уходить от ответственности в случае, если их питомец нанес ущерб имуществу или здоровью других граждан.

Маркировать животных будут специалисты государственной ветеринарной службы, делать это они будут бесплатно, отмечает телеканал "Россия 24". Кроме того, появится реестр животных, куда внесут диких и опасных питомцев, которых держат в квартире. Депутаты решат, какие именно виды попадут под действие закона, а для кого можно сделать исключение. При этом отмечается, что учет животных будет добровольным.