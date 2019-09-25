Жители Екатеринбурга выстроились в длинные очереди, чтобы сдать свои монеты

Уральское управление Центробанка проводит акцию по приему мелочи. По условиям ее можно обменять на более крупные деньги или на памятные монеты и банкноты, например, с эмблемой Чемпионата мира по футболу.

Таким образом финансовые учреждения хотят вернуть мелочь в платежный оборот, отмечает телеканал "Россия 24". Для участия в акции нужен только паспорт, обменивать монеты на купюры в этот период будут без комиссии.