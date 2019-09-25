УЕФА утвердил название третьего клубного турнира

Во вторник, 24 сентября, в столице Словении Любляне состоялось заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором было утверждено название третьего клубного турнира.

Турнир будет носить название "Лига конференций Европы". Как сообщает пресс-служба УЕФА, матчи нового еврокубка, первый розыгрыш которого стартует в 2021 году, будут проводится по четвергам.

Формат соревнования будет идентичен Лиге чемпионов и Лиге Европы – 32 участника, которые поделены на восемь групп. Победитель Лиги конференций примет участие в групповом этапе Лиги Европы следующего розыгрыша.