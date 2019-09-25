Совет Федерации выберет своего председателя

На пост спикера верхней палаты сенаторы единогласно выдвинули кандидатуру Валентины Матвиенко. Других претендентов нет. Председатель избирается членами Совета Федерации из их числа.

Избрание проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней, напоминает телеканал "Россия 24". Голосование пройдёт уже в среду. До оглашения результатов Валентина Матвиенко как действующий руководитель верхней палаты продолжит исполнять свои обязанности.