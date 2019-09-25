Новая воздушная гавань Пекина введена в эксплуатацию

В Пекине открыт новый — один из крупнейших в мире — международный аэропорт Дасин. Ранее предполагалось, что воздушная гавань будет введена в эксплуатацию 30 сентября, но уже 25 сентября Дасин примет первые рейсы.

Данный проект стал самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации: общий объем инвестиций в строительство аэропорта Дасин составил порядка 80 миллиардов юаней (около 11, 7 миллиарда долларов), передает ТАСС. Новый аэропорт расположен в 46 километрах к югу от центра Пекина.

На момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 миллионов пассажиров в год, в 2025 году этот транспортный узел примет 72 миллиона пассажиров, а в 2040 году — 100 миллионов.