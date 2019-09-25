Знарок о поражении "Спартака": команду подводят индивидуальные ошибки

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" на домашнем льду проиграл "Салавату Юлаеву" (2:4). Главный тренер московской команды Олег Знарок поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Мы провели два неплохих периода, а при счете 2:0 в нашу пользу были хорошие моменты, которые надо было забивать К сожалению, этого не произошло, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спаратака". – А в третьем периоде мы проиграли матч".

Помимо этого, Знарок сообщил, что команда готова физически, но ее подводят индивидуальные ошибки.

Напомним, "Салават Юлаев" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 13 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Спартак" расположился на восьмой строчке на Западе, имея в активе девять очков. Москвичи потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимцы 26 сентября на выезде сыграют с петербургским СКА, а подопечные Олега Знарка в тот же день примут екатеринбургский "Автомобилист".