Александр Кержаков: Питер каждый год может принимать значимые спортивные события

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в Санкт-Петербурге.

"Это был предсказуемый выбор. Я думаю, что в УЕФА учитывали опыт проведения матчей чемпионата мира, – приводит слова Кержакова ТАСС. – Я уверен, что Питер справится с такой нагрузкой. Он хоть каждый год может принимать не только футбольные, но и другие значимые спортивные события".

Напомним, Россия ранее уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда матч прошел в "Лужниках", где "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл лондонский "Челси". "Газпром Арена" также примет четыре матча Евро-2020 – три встречи группового этапа и одну четвертьфинальную игру.