Рабочий стал жертвой обрушения породы на шахте под Оренбургом

Во время выполнения работ погиб проходчик шахтостроительного управления Гайского горно-обогатительного комбината. Мужчина был смертельно травмирован упавшим куском горной породы.

Гайский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших горных производств Южного Урала, оно было основано в 1959 году на базе богатейшего Гайского месторождения медно-колчеданных руд, которое сосредотачивает более 40 процентов запасов меди Оренбургской области, сообщает ТАСС.