Сергей Лавров кратко пообщался с Владимиром Зеленским

Во вторник вечером по времени Восточного побережья США на приеме, организованном Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткое общение.

В ходе непродолжительной беседы участники диалога обсудили российско-украинские отношения, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию.