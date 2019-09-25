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25 сентября 201907:58

Сергей Лавров кратко пообщался с Владимиром Зеленским

EPA

Во вторник вечером по времени Восточного побережья США на приеме, организованном Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткое общение.

В ходе непродолжительной беседы участники диалога обсудили российско-украинские отношения, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, он возглавляет российскую делегацию.

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