Разбой в Москве: похищено 20 миллионов рублей

На юго-востоке Москвы неизвестные злоумышленники совершили разбойное нападение на мужчину, похитив у него 19,8 миллиона рублей.

По данным полиции, четверо вооруженных молотком налетчиков забрали у потерпевшего рюкзак с деньгами и скрылись на автомашине, передает ТАСС. Позже автомобиль был найден брошенным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ведется поиск преступников.