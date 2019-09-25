Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ухане

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в китайском городе Ухань, встречалась с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Россиянка уступила сопернице в двух сетах со счетом 4:6, 2:6.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между американкой Элисон Риске и китаянкой Ван Цян.

Напомним, что призовой фонд турнира в Ухане составляет почти 3 миллиона долларов.