Маленькую американку с "маской Бэтмена" привезут на лечение в Краснодар

6-месячная Луна Феннер из США, лицо которой практически полностью закрывает огромное черное родимое пятно, приедет на лечение в Россию. Помочь ребенку вызвались врачи Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии. Операция в таких случаях необходима, так как подобные родимые пятна затем часто перерождаются в рак.

Мама девочки Кэрол Феннер рассказала "360", что уже побывала у врачей во многих городах — в Чикаго, Флориде, Бостоне, Нью-Йорке. По предположениям американских медиков, для удаления пятна с лица малышки нужно будет провести около 80 операций в течение четырех лет. Но никто не мог гарантировать, что это поможет справиться с проблемой.

"И тогда мне позвонил тот доктор из России. Он сказал мне, что у них есть другой метод, гораздо менее инвазивная операция, чем та, которую нам предлагали в США", — пояснила Кэрол Феннер.

Врач-онколог, руководитель краснодарской клиники Павел Попов уверен в успехе лечения. По его словам, в клинике уже проводились подобные операции, хотя они и не были столь масштабными.

"В США им предложили такое количество операций, которое несовместимо со здоровьем ребенка. А наша технология позволяет сделать это в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств", — пояснил специалист.

Кэрол очень надеется на успех врачебного вмешательства. Хотя, по ее признанию, в США ее назвали сумасшедшей за решение лечить ребенка в России. Но женщина намерена сделать все в борьбе за здоровье и красоту своей дочери. Ведь уже сейчас многие люди негативно реагируют на внешность девочки. По словам Кэрол, с самой неприятной ситуацией ей пришлось столкнуться в церкви. Одна из прихожанок, глянув на черное личико Луны, с ужасом сказала своему ребенку: "О боже, не смотри туда, это какой-то монстр".