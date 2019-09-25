Генпрокурор РФ провел в Красноярске совещание на тему незаконных вырубок леса

Генеральный прокурор РФ прибыл в Красноярский край. Под руководством Юрия Чайки в регионе состоялось совещание о состоянии законности в области лесопользования. Одной из самых важных тем переговоров стала тема незаконных вырубок леса, передает ГТРК "Красноярск".

На сайте Генпрокуратуры представлена информация о нарушениях при заключении договоров купли-продажи, а также аренды участков леса. Кроме того, у ведомства появился ряд претензий по экспорту древесины и соблюдению требований пожарной безопасности.