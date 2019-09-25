Тренер "Монако" Жардим: Головин прогрессирует, и это важно для команды

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал оценку игре российского полузащитника команды Александра Головина после матча чемпионата Франции против "Ниццы". Напомним, что россиянин забил два мяча и помог монегаскам добиться первой победы в сезоне.

"Головин перешел к нам из другого чемпионата, отличающегося от Лиги 1. Он продолжает прогрессировать, и это важно для нашей команды", – цитирует Жардима официальный сайт "Монако".

Напомним, что команда Александра Головина в седьмом туре чемпионата Франции обыграла дома "Ниццу" со счетом 3:1.