Президент Bellator анонсировал бой Федора Емельяненко в России

Глава Bellator Скотт Кокер сообщил о запуске турниров на территории России. Также он объявил о бое Федора Емельяненко, который состоится в нашей стране.

"Россия – уникальная для нас территория. У нас есть несколько вариантов по продвижению Bellator. Федор Емельяненко проведет бой в России, который будет совпадать с запуском турниров в стране", – написал Скотт Кокер в Twitter.

Напомним, что ранее сообщалось о прощальном поединке Емельяненко на турнире Bellator в Японии, который должен был состояться 29 декабря.