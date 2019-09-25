Пласидо Доминго изгнали из Метрополитен-опера

Испанский тенор Пласидо Доминго больше не будет выступать в нью-йоркской Метрополитен-опере. Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.

В нем отмечается, что артист согласился выйти из всех будущих постановок в "Метрополитен Опере", в том числе, и из оперы Верди "Макбет", намеченной на среду. Вместо великого тенора в роли Макбета выступит серб Желько Лучич. Вместе с ним на сцену выйдет Анна Нетребко, которая исполнит партию Леди Макбет. Решение вступает в силу незамедлительно.

Ранее с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступили двадцать женщин, пожелавших сохранить анонимность. По их словам, Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Одна из обвинительниц пожаловалась, что он полез ей под юбку. Сам 78-летний Доминго отвергает все обвинения.

Между тем, в новом 244-м сезоне великого тенора ждут в России, на сцене Большого театра. Он выступит в партии Жермона в другой опере Джузеппе Верди, "Травиата".