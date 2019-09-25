Момент подрыва полицейского автобуса в Турции попал на видео

Пять человек пострадали в результате подрыва полицейского автобуса в провинции Адана на юге Турции, сообщает Sozcu.com. Момент взрыва сняла камера наблюдения.

Атака была произведена утром 25 сентября в городе Козан. Взрывное устройство, как можно судить по записи, было заложено у опоры надземного перехода. Стоило автобусу оказаться рядом, прогремел взрыв.

Травмы получили пять человек, в том числе один страж порядка. Их жизням ничего не угрожает, сообщили власти провинции.

Автобус получил серьезные повреждения, как и несколько оказавшихся поблизости автомобилей.