Осенняя сессия Совета Федерации началась с избрания Матвиенко

Члены Совета Федерации РФ собрались сегодня на первое заседание осенней сессии. Председателей верхней палаты парламента снова избрана Валентина Матвиенко — за ее переизбрание сенаторы проголосовали единогласно, сообщает телеканал "Россия 24". Других кандидатов на этот пост не было.

Для Валентины Матвиенко это будет третий срок на посту спикера Совета Федерации.

Ранее избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил полномочия Матвиенко в качестве представителя исполнительной власти города в Совете Федерации. Матвиенко поблагодарила главу региона за оказанное доверие и пообещала и дальше помогать городу.