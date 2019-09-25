Тринадцать новых дамб появится в пострадавших от подтопления районах Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства Прибайкалья, еще два гидротехнических сооружения капитально отремонтируют.

В Тулуне и Нижнеудинске появятся временные дамбы. Их сооружение сейчас находится на этапе разработки. Они необходимо для того, чтобы защитить жителей населенных пунктов до появления постоянных гидрозащитных сооружений.

Строительные и ремонтные работы будут завершены к 2023 году, сообщает ГТРК "Иркутск". Они являются частью госпрограммы по восстановлению районов Иркутской области, пострадавших от подтопления этим летом.