На складе боеприпасов в Донецке возник пожар

В Донецке возник крупный пожар на складе боеприпасов, расположенном в районе поселков Горняк и Землекопы.

Местные жители в соцсетях публикуют кадры с клубами черного дыма, которые поднимаются над городом. Кроме того, появились сообщения о мощных взрывах. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

В Куйбышевской районной администрации факт пожара подтвердили, но подробностей не сообщили. По словам местных чиновников, причины возгорания пока неизвестны. На место событий направился корреспондент "России 24" Андрей Руденко.