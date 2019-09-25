Конгресс IAAF одобрил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который проходит в Дохе, поддержал решение совета организации в отношении ВФЛА. Напомним, что 23 сентября совет IAAF продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как сообщает ТАСС, это решение не позволит российским спортсменам выступить под флагом своей страны на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября 2019 года.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА на основании расследования Всемирного антидопингового агентства. Из-за допингового скандала россияне выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.