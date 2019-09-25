В Уссурийске медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске на дрессировщицу напал медведь. Инцидент произошел на территории зоосада, расположенного в городском парке. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию округа.

Известно, что ЧП случилось в тот момент, когда женщина совершала обход животных зоопарка. Медведь повредил смотрительнице руку и нанес скальпированную рану.

Напомним, зоопарк в городском парке Уссурийска открылся около пяти лет назад. Сюда привезли обитателей парка "Зеленый остров", пострадавших в результате сильного паводка. За эвакуацию зверинца отвечало Министерство по ЧС. Операция проходила при непосредственном участии бывшей дрессировщицы медведей и зооактивистки Веры Блищ.