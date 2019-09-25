Звезды российского дрифта выступят в Сочи

В рамках показательных соревнований Фестиваль драйва и моторов Гран-при России-2019 в Сочи выступят звезды российского дрифта. Состязания состоятся в период с 26 по 29 сентября на территории Олимпийского парка. В эти дни зрители смогут посмотреть на выступления Sochi Gymkhana Challenge. В них примут участие Аркадий Цареградцев, Федор Воробьев, Никита Шиков и другие известные российские пилоты.

Как рассказали "Вестям Сочи" организаторы мероприятия, заезды будут проходить на параллельной трассе, где два пилота продемонстрируют постоянный контролируемый занос. Также в рамках зрителей соревнований состоятся звезды подготовленных дрифт-авто. Сильнейшие спортсмены в каждом из классов выступят в суперфинале.

"Главная цель соревнований — чтобы ребята из младших гоночных серий смогли испытать себя на одной трассе с гонщиками мирового уровня. На параллельной трассе удачно объединены безопасность и зрелищность. За счет ее компактности зрители смогут увидеть все ошибки пилотов", — рассказал организатор Фестиваля драйва и моторов Иван Иллеш.

Другая площадка Олимпийского парка в это же время примет шоу в исполнении команд по стантрайдингу Legent Stunt Team и мотофристайлу FMX-13. FMX-13 исполнит трюки на мотоциклах и снегоходе, а спортсмены Legent Stunt Teamпродемонстрируют свое мастерство на мотоциклах и квадроциклах.