Погибли трое: столкновение внедорожника и легковушки попало на видео

В Петропавловске-Камчатском во вторник произошло лобовое столкновение легковой машины и внедорожника. Трое мужчин — водитель седана и два его пассажира — погибли на месте происшествия.

Водитель внедорожника при аварии повредил ногу и был госпитализирован.

По информации ГИБДД Камчатки, столкновение произошло, когда водитель легкового автомобиля потерял управление, в результате чего машину Toyota Mark II занесло и она вылетела на встречную полосу.