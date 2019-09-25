Российские каноисты завоевали бронзу чемпионата мира по гребному слалому

Россияне Павел Котов, Кирилл Сеткин и Дмитрий Храмцов стали обладателями бронзовых медалей в командной гонке каноэ-одиночек на чемпионате мира по гребному слалому, проходящему в испанском городе Сео-де-Уржель.

Российская команда показала результат 98,62 секунды, отстав от победителя соревнований сборной Словакии на 4,24 секунды​​​. Серебряные медали завоевала команда Испании, уступившая лидеру 3,05 секунды.

Результат мужской команды на чемпионате мира в Испании сумела повторить и наша женская команда в составе Екатерины Перовой, Марты Харитоновой и Алсу Миназовой.