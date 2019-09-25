Четыре удара ножом: барнаулец жестоко расправился с пятилетним сыном

В Барнауле 42-летний мужчина жестоко расправился с пятилетним сыном, буквально изрезав его ножом, сообщили в региональном управлении СКР. Место происшествия сняли на видео.

О мотивах мужчины пока что ничего не сообщается. Известно, что утром 25 сентября он схватился за нож и на глазах супруги нанес сидевшему на диване ребенку четыре удара в грудную клетку и живот. К моменту прибытия медиков мальчик был мертв.

Семья, как уточняют местные СМИ, не входила в число неблагополучных, а сам подозреваемый, хоть и был нелюдимым, с любовью относился к наследнику.