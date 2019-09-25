В США скончался один из самых известных хиппи 1960-х и автор рок-хитов Роберт Хантер

На 79-м году в США скончался Роберт Хантер – музыкант и автор текстов многих хитов рок-группы Grateful Dead. Причины смерти не уточняются, но семья музыканта рассказала, что он ушел из жизни мирно, у себя дома, окруженный любовью, а жена Морин держала его в этот момент за руку, пишет The Hollywood reporter.

Близкие Хантера обратились к поклонникам со словами, что тексты его (которые часто называют мистическими) остались с нами, и в моменты скорби лучшее для его памяти – переслушать любимые песни.



Роберт Хантер родился 23 июня 1941 года в Калифорнии. В конце 1960-х он был одной из ключевых фигур в набиравшем силу движении хиппи на Западном побережье США. Тогда же Хантер подружился с певцом и гитаристом Джерри Гарсия – фронтменом рок-группы Grateful Dead.

С ней Хантер сотрудничал с 1969 года. Коллектив распался в 1995 году — после смерти Джерри Гарсии, передает РИА Новости.