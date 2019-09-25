Чернокожий мужчина напал на полицейского и был застрелен. Видео

В пригороде Сент-Пола чернокожий мужчина врезался в патрульную машину, напал с ножом на полицейского и был застрелен.

Инцидент произошел 15 сентября, и почти сразу десятки чернокожих принялись митинговать около полицейского участка, обвиняя стражей закона в неоправданном убийстве.

Полиция была вынуждена опубликовать видео происшествия, кадры которого демонстрируют, что стрельба была оправдана, и патрульный до последнего момента призывал 31-летнего Рональда Дэвиса бросить нож, однако слова на разъяренного мужчину не действовали.

Мэр Сент-Пола Мелвин Картер — первый чернокожий глава города — заявил, что скорбит вместе с родными Дэвиса, однако опубликованное видео демонстрирует, что действия офицера были оправданы.

Дэвис, как выяснилось, имел богатое криминальное прошлое. Так, около 10 лет назад он был обвинен в грабеже, а в 2017 году Дэвис обокрал магазин.

За несколько дней до своей смерти мужчина закончил шестинедельные курсы по обслуживанию техники, повышающие его шанс найти работу. О мотивах, побудивших его напасть на полицейского, не сообщается.